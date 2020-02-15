Hindistan'da havai fişek dükkanında yangın - Son Dakika
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Hindistan'da havai fişek dükkanında yangın

6 saat önce

Hindistan'da havai fişek satan bir dükkanda yangın çıktı.

Hindistan'da havai fişek dükkanında yangın, System.String[]

Hindistan'da havai fişek satan bir dükkanda yangın çıktı. Havi fişeklerin tutuşması ile art arda patlamalar meydana geldi.

Hindistan'ın Jaipur kentinde işlek bir pazar olan Indira pazarında havai fişek satan bir dükkanda yangın çıktı. Tutuşan havi fişekler art arda patlayınca bölgede büyük panik yaşandı. Yangın yan dükkanlara da sıçradı. Ölü ve yaralının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince 4 saatlik çalışma sonrasında söndürülebildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamalardan görüntü

Yaşanan panik anları

kaçanlar


Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:40 Kaynak: DHA
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