Hindistan'da havai fişek dükkanında yangın - Son Dakika

Hindistan'da havai fişek satan bir dükkanda yangın çıktı. Havi fişeklerin tutuşması ile art arda patlamalar meydana geldi.

Hindistan'ın Jaipur kentinde işlek bir pazar olan Indira pazarında havai fişek satan bir dükkanda yangın çıktı. Tutuşan havi fişekler art arda patlayınca bölgede büyük panik yaşandı. Yangın yan dükkanlara da sıçradı. Ölü ve yaralının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince 4 saatlik çalışma sonrasında söndürülebildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamalardan görüntü

Yaşanan panik anları

kaçanlar