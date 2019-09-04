Son Dakika Haberleri: Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 16 ölü
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Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 16 ölü

2 saat önce

Hindistan'ın Pencap eyaletinde havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, en az 14 kişi yaralandı.

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 16 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Pencap eyaletinde havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, en az 14 kişi yaralandı.

NDTV'nin haberine göre, Pencap polisi, Gurdaspur bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında öğleden sonra yaşanan patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis, patlamada yaralanan 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yetkililer, patlamanın etkisiyle çıkan yangında fabrika binasının çöktüğü ve çevre binaların da hasar gördüğünü ifade etti.

Çok sayıda kişinin, yıkılan binanın enkazında kaldığından endişe ediliyor.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekiplerinin kurtarma çalışmaları için görevlendirildiği kaydedildi.


Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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