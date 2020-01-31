Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 5 kişi öldü - Son Dakika

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Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 5 kişi öldü
6 saat önce
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:12 Kaynak: AA
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Hint basınındaki haberlere göre, Şamli bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Emniyet yetkilileri, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Yetkililer, patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.
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