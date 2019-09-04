Son Dakika Haberleri: Hindistan'da havai fişek patlaması: En az 15 ölü
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Hindistan'da havai fişek patlaması: En az 15 ölü

2 saat önce

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da havai fişek patlaması: En az 15 ölü, System.String[]

Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.


Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Batala kentinde havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çevrede bulunan binaların ise patlamanın etkisiyle çöktüğü öğrenildi. Olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - YENİ DELHİ

Hindistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:13 Kaynak: İHA
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