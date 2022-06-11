Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı

11.06.2022 17:35

- Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı Hindistan'ın Ranchi kentinde, Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle düzenlenen...

- Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Ranchi kentinde, Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'da sokaklar durulmuyor. Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın Hazreti Muhammed hakkında söylediği sözler nedeniyle sokağa inen halk, protesto gösterilerini sürdürüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, Jharkhand eyaletinin Ranchi kentinde hız kesmeden devam eden protestolarda Cuma günü yaralanan 2 kişinin bugün hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Yetkililer ayrıca, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada polislerin de yaralandığını açıkladı.

Protestolar ülke geneline yayıldı

Başkent Yeni Delhi'de de bir araya gelen onlarca kişi, Delhi Cuma Camisi'nin dışında sloganlar atarak Sharma'nın tutuklanmasını talep etti. Polis, ilk büyük çaplı gösterinin ardından kalabalığın dağıldığını, fakat birkaç kişinin protesto gösterisine devam ettiğini bildirdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Prayagraj kentinde düzenlenen protestolarda ise, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

100'den fazla kişi tutuklandı

Uttar Pradeş eyaletindeki protestolarda 100'den fazla gösterici tutuklandı. Srinagar kentinde ise, bazı dükkanlar ve iş yerleri akşam saatlerinde kapatıldı. Birçok noktada internet bağlantısı kesildi. Ranchi'nin bazı bölgelerince Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı uygulandı.

İhraç edilmişti

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama ve eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Halk Partisi, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Sharma'yı görevden ihraç etmişti.

Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı
Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı
Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı
Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı

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Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakarete yönelik protestoya polisin müdahalesinde 2 kişi öldü Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakarete yönelik protestoya polisin müdahalesinde 2 kişi öldü
Kaynak: İHA

Hz Muhammed, Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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