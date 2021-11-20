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Hindistan'da her 4 dakikada 1 kişi trafik kazasında ölüyor - Son Dakika

Hindistan'da her 4 dakikada 1 kişi trafik kazasında ölüyor

20.11.2021 16:34
Hindistan'da her 4 dakikada 1 kişi trafik kazasında ölüyor

YENİ Yılda yaklaşık 450 bin kazanın meydana geldiği ve bu kazalarda 150 bin kişinin öldüğü Hindistan'ın, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olduğu belirtildi.

YENİ Yılda yaklaşık 450 bin kazanın meydana geldiği ve bu kazalarda 150 bin kişinin öldüğü Hindistan'ın, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olduğu belirtildi.

Dünya Bankası'nın yayımladığı bir rapora göre, Hindistan, dünya genelinde araçların yüzde 1'ine sahip ve trafik kazalarından kaynaklanan küresel ölümlerin yüzde 11'i Hindistan'da meydana geliyor.

Yılda yaklaşık 450 bin kazanın meydana geldiği Hindistan'da, bu kazalarda 150 bin kişi ölüyor.

Hindistan'ın, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olduğu belirtilen raporda, ülkede her saat 53 trafik kazası ve her 4 dakikada bir ölüm gerçekleştiği bildirildi.

Hindistan genelinde yol güvenliğini ve acil tıbbi bakımı iyileştirme amacı taşıyan Yaşamı Koruma Derneğinden Piyush Tewari, ölümlerin çoğunun hatalı yol tasarımı nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Tewari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trafik yasalarının düzgün uygulanmaması, hızlı travma bakımı eksikliği ve hatalı sürücü davranışları Hindistan yollarında bu kadar çok sayıda ölüm vakasının diğer nedenleridir." dedi.

Hindistan'ın ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci yol ağına sahip olduğunu vurgulayan Tewari, bu nedenle çok fazla personel görevlendirilemediğini ve kural ihlallerinin önlemediğini ifade etti.

Tewari, "Ülkede karayolu kullanıcılarının davranışları çok sorunlu ve bunun nedeni sürücülerin çoğunluğunun herhangi bir resmi eğitim programına katılmamış olmasıdır." diyerek sürücülere eğitim verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Togo Cumhuriyeti, Dünya Bankası, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da her 4 dakikada 1 kişi trafik kazasında ölüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da her 4 dakikada 1 kişi trafik kazasında ölüyor - Son Dakika
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