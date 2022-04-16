Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı

16.04.2022 23:30
Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı.

NDTV'nin haberine göre, başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreninde taş fırlatılmasıyla başlayan gerginlik, taraflar arasında şiddet olaylarına evrilirken polis gruplara müdahale etti.

Delhi polisinden Rakesh Asthana, bölgeye takviye kuvvet sevk edildiğini ve durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını kaydetti.

Asthana, şiddet eylemlerinde 6'sı polis en az 10 kişinin yaralandığını belirtti ve şiddet eylemlerinin son bulması için sert tedbirler uygulamaya konulacağını söyledi.

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal da şiddet olaylarını kınayarak, olaya karışanlar hakkında işlem başlatılması talimatını verdi.

Kejriwal, barış olmadan ilerleme olmayacağını kaydederek, halkı barış ve düzeni korumaya çağırdı.

Muhalefet, festivaller sırasında nefret konuşmaları ve şiddet olaylarını kınadı

Hindistan'da muhalefet partileri, Hindu festivalleri sırasında nefret konuşmaları ve şiddet olaylarına yönelik ortak açıklama yaptı.

Aralarında Hindistan Ulusal Kongresi Başkanı Sonia Gandhi ve Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee'nin de bulunduğu 14 muhalefet partisinin liderleri, yaptıkları açıklamada, festivallerin toplumu ayrıştırmak için kasten kullanıldığını iddia etti.

Ülke genelindeki eyaletlerde son dönemlerde yaşanan toplumsal şiddetten endişe duyduklarını vurgulayan muhalefet liderleri, şiddet eylemlerinin "uğursuz örnekler" teşkil ettiğini kaydetti.

Muhalefet liderleri, resmi görevlerdeki kişiler tarafından yapılan ve desteklenen nefret söylemleri ve eylemlerinden "son derece endişeli" olunduğunu vurguladı.

Başbakan Narendra Modi'nin eylem ve sözleriyle şiddet olaylarını destekleyenlere karşı tedbir almamakla suçlandığı açıklamada, muhalefet liderleri, sosyal medyanın da ön yargı, nefret dili ve şiddeti körüklediğini ifade etti.

Muhalefet liderleri, Hindistan'ı yüzyıllardır tanımlayan ve zenginleştiren bağlarını güçlendirmek için birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılıklarını yinelediklerini vurguladı.

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Yeni Delhi, Muhalefet, Hindu, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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