Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı

17.04.2022 16:55
Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 14 kişi gözaltına alındı.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 14 kişi gözaltına alındı.

Hint medyasında yer alan haberlere göre, üst düzey emniyet yetkililerinden Usha Rangnani, Yeni Delhi'de dün düzenlenen Hanuman Jayanti Festivali'nde Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmanın ardından işlem yapıldığını belirtti.

Rangnani, en az 9 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili 14 kişinin isyan ve kundaklama suçlarıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Yeni Delhi'de dün düzenlenen Hanuman Jayanti Festivali'nde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanların taş fırlatmasıyla gerginlik başlamıştı.

Çıkan şiddet olaylarında 10 kişi yaralanmış ve polis gruplara müdahale etmişti.

Hindistan'da 14 muhalefet partisinin lideri, Hindu festivallerinde nefret konuşmaları ve şiddet olaylarına yönelik yaptıkları ortak açıklamada, festivallerin toplumu ayrıştırmak için kasten kullanıldığını belirtmişti.

Ülke genelindeki eyaletlerde son dönemlerde yaşanan toplumsal şiddetten endişe duyduklarını vurgulayan muhalefet liderleri, resmi görevlerdeki kişiler tarafından yapılan ve desteklenen nefret söylemleri ve eylemlerden "son derece endişeli" olunduğunu vurgulamıştı.

Hindistan'da artan bir hoşnutsuzluk yok

Bu arada Azınlık İşleri Bakanı Muhtar Abbas Naqvi, Economic Times gazetesine yaptığı değerlendirmede, Hindistanlıların inançlarını yerine getirme özgürlüğü olduğunu iddia etti.

Naqvi, ülkedeki dini topluluklar arasında artan bir hoşnutsuzluk olmadığını savundu.

Başörtüsü konusunun Müslüman kızları eğitimden uzak tutmak için yapılmış bir komplo olduğunu kaydeden Naqvi, ülkede başörtüsü yasağı olmadığını ancak kurumların kıyafet yönetmeliklerine uyulması gerektiğini belirtti.

Naqvi, ülkedeki huzur ve refahı sindiremeyen uç noktalardaki görüşlerin, ülkenin kapsayıcı kültürünü karalamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ülkede Müslümanlar ile Hindular arasındaki geniş çaplı şiddet olayları en son Şubat 2020'de yaşanmıştı.

Bu olaylarda, Yeni Delhi'de çoğunluğu Müslüman 51'i sivil 53 kişi hayatını kaybetmiş, en az 250 kişi yaralanmıştı.

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YENİ DELHİ - Hindistan'da 'Hanuman Jayanti' töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı YENİ DELHİ - Hindistan'da 'Hanuman Jayanti' töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 10 kişi yaralandı

Togo Cumhuriyeti, Yeni Delhi, Hindu, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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