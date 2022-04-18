Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarının "Bangladeş yönü" soruşturulacak - Son Dakika
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Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarının "Bangladeş yönü" soruşturulacak

18.04.2022 12:18
Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarının "Bangladeş yönü" soruşturulacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların "Bangladeş yönü" soruşturulacak.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Hanuman Jayanti Festivali sırasında Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmaların "Bangladeş yönü" soruşturulacak.

Hint medyasındaki haberlere göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Partisi- BJP) yetkilileri, Yeni Delhi'de önceki gün düzenlenen Hanuman Jayanti Festivali'nde Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çatışmaların başlamasında Bangladeşli kaçak göçmenlerin rolü olduğunu iddia etti.

Söz konusu iddiaların ardından şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma yetkisi, Suçla Mücadele Şubesi'ne verildi.

Suçla Mücadele Şubesi yetkililerinden, soruşturma kapsamında yüz tanıma sistemi kullanılarak şiddet olaylarının "Bangladeş yönünü" de araştırmaları istendi.

Yetkililer, çatışmalarla ilgili sosyal medyadaki görüntüleri toplamak ve gözaltına alınanların arama kayıtlarını incelemekle de görevlendirildi.

Bu arada çatışmaların yaşandığı Jahangirpuri bölgesinde kadınlar, olay yerine incelemede bulunmak üzere gelen ekibe taşla saldırdı. Taşların ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan bir polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Şimdiye kadar 23 kişi gözaltına alındı

Emniyet yetkilileri, çatışmayla ilgili isyan ve yasa dışı toplanma suçlarıyla gözaltına alınanların sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, bir kısmı sabıkalı olan 23 kişiden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğunu ifade etti.

Soruşturmayla ilgili ilk verileri paylaşan yetkililer, olayı tertipleyen kişinin cep telefonu tamiri yapan bir dükkanda çalıştığını ve sabıkası olduğunu iddia etti.

Yeni Delhi'de 16 Nisan'da düzenlenen Hanuman Jayanti Festivali'nde başkente bağlı Jahangirpuri bölgesindeki geçit töreni sırasında Hindu gruplarla Müslümanların taş fırlatmasıyla gerginlik başlamıştı.

Olaylarda 10 kişi yaralanmış ve polis gruplara müdahale etmişti.

Hindistan'da 14 muhalefet partisinin lideri, Hindu festivallerinde nefret konuşmaları ve şiddet olaylarına yönelik yaptıkları ortak açıklamada, festivallerin toplumu ayrıştırmak için kasten kullanıldığını belirtmişti.

Ülke genelindeki eyaletlerde son dönemlerde yaşanan toplumsal şiddetten endişe duyduklarını vurgulayan muhalefet liderleri, resmi görevlerdeki kişiler tarafından yapılan ve desteklenen nefret söylemleri ve eylemlerden "son derece endişeli" olunduğunu vurgulamıştı.

Ülkede, Müslümanlar ile Hindular arasındaki geniş çaplı şiddet olayları en son Şubat 2020'de yaşanmıştı. Bu olaylarda, Yeni Delhi'de çoğunluğu Müslüman 51'i sivil 53 kişi hayatını kaybetmiş, en az 250 kişi yaralanmıştı.

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YENİ DELHİ - Dünya Kültür Mirası Günü YENİ DELHİ - Dünya Kültür Mirası Günü Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı

Yeni Delhi, Bangladeş, Hindu, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hindularla Müslümanların çatışmalarının 'Bangladeş yönü' soruşturulacak - Son Dakika


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