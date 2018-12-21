Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Hükümetin Bilgisayar Verilerine Erişim Düzenlemesine Tepki

Hindistan'da Hükümetin Bilgisayar Verilerine Erişim Düzenlemesine Tepki

6 saat önce

YENİ Hindistan'da hükümetin, bazı güvenlik ve soruşturma makamlarını bilgisayarlarda saklanan verilere erişim sağlamak üzere yetkilendiren talimatı parlamentoda muhalefetin tepkisiyle karşılandı.

Hindistan'da Hükümetin Bilgisayar Verilerine Erişim Düzenlemesine Tepki, System.String[]
YENİ Hindistan'da hükümetin, bazı güvenlik ve soruşturma makamlarını bilgisayarlarda saklanan verilere erişim sağlamak üzere yetkilendiren talimatı parlamentoda muhalefetin tepkisiyle karşılandı.

Muhalefet partileri, böyle bir düzenlemeye izin verilmesini gizlilik haklarına saldırı olarak nitelendirerek, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan talimatın bir an önce geri çekilmesini talep etti.

Talimat, 10 devlet kurumuna, "herhangi bir bilgisayarda üretilen, iletilen, alınan veya saklanan bilgilere ulaşma ve izleme ile şifresini çözme konusunda sınırsız yetki verilmesinden" endişe duyan muhalefet ile hükümet arasında tartışmalara neden oldu.

Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, talimatla ilgili iddiaları reddetti ve yanlış kullanımının önüne geçmek için yeterli önlemlerin alındığını söyledi.

Prasad, kurumların verilere ulaşabilmesi için bakanlığın üst düzey bürokratının onayının gerekeceğini ifade etti.

Maliye Bakanı Arun Jaitley de yetkilendirilen kurumların zaten kanun kapsamında, ulusal güvenliği, savunmayı, kamu düzenini veya Hindistan'ın bütünlüğünü bozmaya yönelik herhangi bir teşebbüse müdahale etme hakkı olduğunu kaydetti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Başkanı Rahul Gandhi ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, talimata tepki göstererek, "Hindistan'ı bir polis devletine dönüştürmek sorunlarınızı çözmeyecektir." yorumunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:55 Kaynak: AA

Hükümet, Hindistan, Güncel
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