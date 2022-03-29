Hindistan'da hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden işçilerin grevi sürüyor - Son Dakika
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Hindistan'da hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden işçilerin grevi sürüyor

29.03.2022 13:26
Hindistan'da hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden işçilerin grevi sürüyor

YENİ Hindistan'da hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden işçilerin grevi, ikinci gününde devam ediyor.

YENİ Hindistan'da hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden işçilerin grevi, ikinci gününde devam ediyor.

Başkent Yeni Delhi'de parlamentoya yakın Jantar Mantar bölgesinde toplanan işçiler, grevin ikinci gününde, bağlı oldukları sendikalara ait flamalarla sokaklarda yürüyüş yaptı.

İşçi haklarının iyileştirilmesi isteyen protestocular, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, Başbakan Narendra Modi hükümetinin ekonomi politikalarının, işçilere ve ülkenin örgütlenmemiş sektörüne zarar verdiğini söyledi.

Hindistan Sendikalar Merkezi Yetkilisi Swadesh Dev Roye, "Modi hükümetinin tek bir amacı var; ekonomik kabahatlerini komünalizm ve din kisvesi altında gizlemek istiyor." dedi.

Sendikalar, işçiler ve çiftçilerin haklarının iyileştirilmesi, asgari ücrette artış ve kamu bankalarının özelleştirilmesinin durdurulması talebiyle iki günlük greve gittiklerini duyurmuştu.

Grev nedeniyle birçok eyalette bankacılık, ulaşım ve elektrikle ilgili temel hizmetlerde aksamalar yaşanıyor.

Başbakan Modi hükümeti, bazı devlet bankalarının özelleştirilmesinin bankacılık sektörünün yararına olduğunu ifade ediyor.

Çiftçiler, geçen yıl, tartışmalı tarım yasalarının tamamen yürürlükten kaldırılması talebiyle protesto eylemleri düzenlemişti.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

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Başbakan, Protesto, Ekonomi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden işçilerin grevi sürüyor - Son Dakika


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