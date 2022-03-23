Hindistan'da hurda deposunda çıkan yangında 11 işçi öldü - Son Dakika
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Hindistan'da hurda deposunda çıkan yangında 11 işçi öldü

23.03.2022 09:43
Hindistan'da hurda deposunda çıkan yangında 11 işçi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad kentinde bir hurda deposunda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad kentinde bir hurda deposunda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, Haydarabad'daki bir hurda deposunda kısa devre nedeniyle yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer, yangına depoda uyurken yakalanan 15 işçiden 11'inin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını söyledi.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

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Haydarabad, Yangın, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'da hurda deposunda çıkan yangında 11 işçi öldü - Son Dakika
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