Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Hurda Malzemeleri 'Dünyanın Yedi Harikasına' Dönüştürüldü

Hindistan'da Hurda Malzemeleri 'Dünyanın Yedi Harikasına' Dönüştürüldü

41 dakika önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir grup sanatçı hurda malzemeleri kullanarak, "Dünyanın Yedi Harikası" olarak bilinen çeşitli sanat eserlerinin kopyasını yaptı.

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir grup sanatçı hurda malzemeleri kullanarak, "Dünyanın Yedi Harikası" olarak bilinen çeşitli sanat eserlerinin kopyasını yaptı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:04 

Yeni Delhi, Hindistan, Dünya
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