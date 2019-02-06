Hindistan'da Hurda Malzemeleri 'Dünyanın Yedi Harikasına' Dönüştürüldü
41 dakika önce
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir grup sanatçı hurda malzemeleri kullanarak, "Dünyanın Yedi Harikası" olarak bilinen çeşitli sanat eserlerinin kopyasını yaptı.
Hindistan
'ın başkenti Yeni Delhi
'de bir grup sanatçı hurda malzemeleri kullanarak, "Dünyanın Yedi Harikası" olarak bilinen çeşitli sanat eserlerinin kopyasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:04
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