Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden eski iktidar partisi yetkilisi emniyete çağrıldı - Son Dakika
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Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden eski iktidar partisi yetkilisi emniyete çağrıldı

13.06.2022 14:49
Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden eski iktidar partisi yetkilisi emniyete çağrıldı

Hindistan'da polis, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden iktidardaki eski Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'yı emniyete çağırdı.

Hindistan'da polis, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden iktidardaki eski Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'yı emniyete çağırdı.

???????Hindustan Times'ın haberinde göre, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentindeki emniyet yetkilileri, eski BJP Sözcüsü Sharma'nın ülkedeki Müslümanların tepkisini çeken ve İslam dini ile Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine karşı harekete geçti.

Yetkililer, Sharma'yı 20 Temmuz'da ifade vermek üzere Narkeldanga Emniyet Müdürlüğüne çağırdı.

Diğer yandan Hint polisi, söz konusu hakaret ifadelerine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar Uttar Pradeş'te 325, Batı Bengal'de de en az 70 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Bengal'de yetkililer, Howrah kentinin belirli bölgelerinde halkın toplanmasını 16 Haziran'a kadar yasakladı.

Hindistan'da son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

İktidar partisi yaşanan gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verilmiş ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edilmişti.

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadesini kullanmıştı.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.

Sharma'ya 9 Haziran'da "insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, 1 Haziran'da İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı 7 Haziran'da Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

BJP'li yetkililerin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

Birçok ülkede protesto gösteri düzenlenirken çeşitli kurum ve kuruluşlar ile bunların yöneticileri söz konusu ifadeleri kınamıştı.

Polislerin, Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda havaya ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise polisin Uttar Pradeş'te Müslüman gençlere uyguladığı şiddet gözler önüne serilmişti.

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Kaynak: AA

Hz Muhammed, India, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden eski iktidar partisi yetkilisi emniyete çağrıldı - Son Dakika
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