İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi

10.06.2022 17:47

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkilileri protesto edildi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkilileri protesto edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Peşaver, Lahor, Karaçi, Ravalpindi ve farklı şehirlerdeki gösterilerde, BJP yetkililerine tepki gösterildi.

Başkent İslamabad'ın Abpara bölgesinde cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.

Emniyet güçleri, Büyükelçilik yakınında grubu engellerken, polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi aleyhinde slogan atan protestocular, "Hakaretin cezası ölümdür." ifadelerini kullandı.

Başkentte dün Cemaat-i İslami Partisi tarafından benzer sebeple gösteri düzenlenmişti.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, İslam ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, Sharma'nın görevine son verildiği ve Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle dün Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.

İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi

YORUMLAR
500
İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeleri protesto edildi Hint iktidar yetkilisinin Hazreti Muhammed'e yönelik sözleri Endonezya'da protesto edildi Hint iktidar yetkilisinin Hazreti Muhammed'e yönelik sözleri Endonezya'da protesto edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:52:27. #1.13#
SON DAKİKA: İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement