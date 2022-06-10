İSLAMABAD - Pakistan'da Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakareti protesto edildi

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkilileri protesto edildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Peşaver, Lahor, Karaçi, Ravalpindi ve farklı şehirlerdeki gösterilerde, BJP yetkililerine tepki gösterildi.
Başkent İslamabad'ın Abpara bölgesinde cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.
Emniyet güçleri, Büyükelçilik yakınında grubu engellerken, polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi aleyhinde slogan atan protestocular, "Hakaretin cezası ölümdür." ifadelerini kullandı.
Başkentte dün Cemaat-i İslami Partisi tarafından benzer sebeple gösteri düzenlenmişti.
Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Harshit Srivastava, İslam ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, Sharma'nın görevine son verildiği ve Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.
Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle dün Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.
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