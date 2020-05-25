Hindistan'da iç hat uçuşları yeniden başladı - Son Dakika

Hindistan'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 2 ay önce durdurulan iç hat uçuşları yeniden başladı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler hafifletiliyor. Ülke genelinde virüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında 25 Mart'ta durdurulan iç hat uçuşları bugün yeniden başladı. İlk uçuş, başkent Yeni Delhi'den yerel saatle 04.45'te Pune kentine gerçekleştirildi.

Yolcuların uçağa binebilmek için hükümetin başlattığı takip uygulamasını telefonlarına indirmek zorunda oldukları ifade edildi. Uçağa binmeden önce yetkililer tarafından yolcuların ateşleri de ölçülüyor.

Batı Bengal eyaletinde ise geçtiğimiz hafta etkili olan Amphan kasırgası nedeniyle Çarşamba gününe kadar uçuşların başlamayacağı belirtildi. Hindistan'da en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü Maharashtra eyaleti de günde sadece 50 uçuşa izin verileceğini duyurdu.

Hindistan'da şu ana kadar toplam 139 bin 237 Covid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 24 olarak açıklandı.

(İHA)