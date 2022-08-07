Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yer alan Dehradun'dan Mussoorie'ye giden ve içerisinde 39 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı. Otobüsün, Mussoorie'de bulunan Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) Akademisi yakınında bir vadiye düştüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kazada şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Muharrem ayı dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyen gruba Hint polisi müdahale etti

Kaynak: İHA

Uttarakhand, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı - Son Dakika

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