Hindistan'da ihtiyaç sahiplerine gelinlik bağışlayan hayırsever - Son Dakika
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Hindistan'da ihtiyaç sahiplerine gelinlik bağışlayan hayırsever

28.02.2022 12:36

Kıyafet bankası mağazasının dış görüntüsü Kıyafet bankası kurucusu Abdul Nasar'ın mağazaya gelmesi Mağaza içinden detay görüntüler İhtiyaç sahiplerinin gelinlik seçmesi Sosyal hizmet uzmanı Naufel Parappuram ile röportaj Kıyafet bankası mağazasının yöneticisi Sreeja Sreekumar ile röportaj...

Kıyafet bankası mağazasının dış görüntüsü

Kıyafet bankası kurucusu Abdul Nasar'ın mağazaya gelmesi

Mağaza içinden detay görüntüler

İhtiyaç sahiplerinin gelinlik seçmesi

Sosyal hizmet uzmanı Naufel Parappuram ile röportaj

Kıyafet bankası mağazasının yöneticisi Sreeja Sreekumar ile röportaj

Kıyafet bankası için gelinlik temin eden görme engelli Abdulla Muhammad Anwar ile röportaj

Yerel yönetim organı üyesi Hameed Chundapatta ile röportaj

Sosyal hizmet uzmanı Abdul Nasar ile röportaj KERALA - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinin Thootha köyünde faaliyet gösteren kıyafet bankası ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gelinlik dağıtıyor. Sosyal hizmet uzmanı Abdul Nasar, 2020 yılında faaliyete geçirdiği kıyafet bankası projesi ile ihtiyaç sahiplerinin çok sayıda 2. el gelinliğin sergilendiği özel mağazadan istediklerini seçebildiklerini söyledi. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlar ile faaliyetlerinin Hindistan'ın yanı sıra dünyanın birçok yerinden de ilgi topladığını belirten Nassar, yurt dışından bile çok sayıda kullanılmış gelinliğin gönderildiğini hatta bazen yeni gelinliklerin bile ellerine ulaştığını söyledi.

Hindistan'da ihtiyaç sahiplerine gelinlik bağışlayan hayırsever
Hindistan'da ihtiyaç sahiplerine gelinlik bağışlayan hayırsever
Hindistan'da ihtiyaç sahiplerine gelinlik bağışlayan hayırsever

YORUMLAR
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Görme Engelli, Röportaj, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da ihtiyaç sahiplerine gelinlik bağışlayan hayırsever - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da ihtiyaç sahiplerine gelinlik bağışlayan hayırsever - Son Dakika
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