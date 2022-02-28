Kıyafet bankası mağazasının dış görüntüsü
Kıyafet bankası kurucusu Abdul Nasar'ın mağazaya gelmesi
Mağaza içinden detay görüntüler
İhtiyaç sahiplerinin gelinlik seçmesi
Sosyal hizmet uzmanı Naufel Parappuram ile röportaj
Kıyafet bankası mağazasının yöneticisi Sreeja Sreekumar ile röportaj
Kıyafet bankası için gelinlik temin eden görme engelli Abdulla Muhammad Anwar ile röportaj
Yerel yönetim organı üyesi Hameed Chundapatta ile röportaj
Sosyal hizmet uzmanı Abdul Nasar ile röportaj KERALA - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinin Thootha köyünde faaliyet gösteren kıyafet bankası ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gelinlik dağıtıyor. Sosyal hizmet uzmanı Abdul Nasar, 2020 yılında faaliyete geçirdiği kıyafet bankası projesi ile ihtiyaç sahiplerinin çok sayıda 2. el gelinliğin sergilendiği özel mağazadan istediklerini seçebildiklerini söyledi. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlar ile faaliyetlerinin Hindistan'ın yanı sıra dünyanın birçok yerinden de ilgi topladığını belirten Nassar, yurt dışından bile çok sayıda kullanılmış gelinliğin gönderildiğini hatta bazen yeni gelinliklerin bile ellerine ulaştığını söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da ihtiyaç sahiplerine gelinlik bağışlayan hayırsever - Son Dakika