Hindistan'da İki Araç Çarpıştı: 12 Ölü

Hindistan
'ın Madhya Pradeş eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, emniyet yetkilileri, Ujjain bölgesine bağlı Ramgarh köyünde iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 12 kişinin öldüğünü belirtti.
Kazada yaşamını yitirenlerin, Nagda şehrindeki bir düğünden döndüğü bilgisi paylaşıldı.
2 kişinin de ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi
, kazayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.