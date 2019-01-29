Son Dakika Haberleri: Hindistan'da İki Araç Çarpıştı: 12 Ölü

Hindistan'da İki Araç Çarpıştı: 12 Ölü

46 dakika önce

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Hindistan'da İki Araç Çarpıştı: 12 Ölü, System.String[]
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, emniyet yetkilileri, Ujjain bölgesine bağlı Ramgarh köyünde iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 12 kişinin öldüğünü belirtti.

Kazada yaşamını yitirenlerin, Nagda şehrindeki bir düğünden döndüğü bilgisi paylaşıldı.

2 kişinin de ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:45 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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