Son Dakika Haberleri: Hindistan'da iki araç çarpıştı: 16 ölü, 5 yaralı
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Hindistan'da iki araç çarpıştı: 16 ölü, 5 yaralı

41 dakika önce

Hindistan'ın Racastan eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Hindistan'da iki araç çarpıştı: 16 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Hindistan'ın Racastan eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, polis, Jodhpur şehri yakınlarında tekerleği patlayan minibüsün, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştığını belirtti.

Kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını kaydeden polis, yaralıların civardaki bir hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yerel basında, her iki araçtan ölü ve yaralıların bulunduğu, hayatını kaybedenlerin araçların enkazından çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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