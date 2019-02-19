Hindistan'da İki Gösteri Uçağı Havada Çarpıştı: 1 Ölü
1 saat önce
Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde gösteri için prova uçuşu yapan iki uçağın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Hindistan
'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde gösteri için prova uçuşu yapan iki uçağın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Hava Kuvvetlerinin akrobasi takımının provası sırasında iki uçak havada çarpıştı. Polis
yetkilileri, uçakların çarpışması sonucu bir pilotun yaşamını yitirdiğini belirterek iki pilotun kendilerini paraşütle fırlattığını ve yaralı kurtulduğunu bildirdi.
Ülkenin güneyindeki Bengaluru kentinde bu ay başında eğitim uçuşu yapan uçağın düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:54 Kaynak: AA
Fenerbahçe Taraftarlarının Yoğun İlgisi Uçak Bileti Fiyatlarını 4 Kat Artırdı
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi