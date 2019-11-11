Son Dakika Haberleri: Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı
Son Dakika Güncel Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

6 saat önce

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı, System.String[]

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Haydarabad'daki Kacheguda Tren İstasyonu'nda iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Olayın ardından 20 tren seferi iptal edildi.

Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı, trenlerin yavaş hareket etmesinin muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi.

Öte yandan muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) Karnataka eyaleti başkanlığı, Twitter'daki açıklamasında, kazada 1 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Haydarabad, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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