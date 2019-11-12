Son Dakika Haberleri: - Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı
Son Dakika Güncel - Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

- Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

6 saat önce

- Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralıYENİ DELHİ - Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'daki Kacheguda istasyonunda iki tren çarpıştı. Kazada en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facianın önlendiği öğrenildi.

Hindistan Demiryolları Bakanı Piyush Goyal, yerel makamlara yaralılara derhal yardım etme talimatı verdi. Yaralanan yolcuların yakındaki hastanelere götürüldüğü, kaza nedeniyle bazı tren seferlerinin ertelendiği belirtildi.

Yapılan ön soruşturmaya göre, kaza sinyalizasyon sorunu nedeniyle meydana geldi.

- Hindistan'da iki tren çarpıştı: 12 yaralı

Haydarabad, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
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