Son Dakika Haberleri: - Hindistan'da iki trenin çarpışma anı
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- Hindistan'da iki trenin çarpışma anı

6 saat önce

- Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktıYENİ DELHİ - Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı.

- Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'daki Kacheguda istasyonunda dün iki tren çarpıştı. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facia önlendi. En az 12 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Yapılan ön soruşturmaya göre kaza, sinyalizasyon sorunu nedeniyle meydana geldi.

- Hindistan'da iki trenin çarpışma anı

Tren Kazası, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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