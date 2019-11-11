Son Dakika Haberleri: Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

7 saat önce

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, System.String[]

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Haydarabad'daki Kacheguda Tren İstasyonu'nda iki tren kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, her iki trendeki makinistlerin sıkıştıkları yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yaralılar yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı, trenlerin yavaş hareket etmesinin muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi.

Haydarabad, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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