Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığı, trenlerin yavaş hareket etmesinin muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi.

Kazada 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, her iki trendeki makinistlerin sıkıştıkları yerden kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Haydarabad 'daki Kacheguda Tren İstasyonu'nda iki tren kafa kafaya çarpıştı.

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