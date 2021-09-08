Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, çok sayıda kayıp var - Son Dakika

Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, çok sayıda kayıp var

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Brahmaputra Nehri'nde iki yolcu teknesinin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Brahmaputra Nehri'nde iki yolcu teknesinin çarpışması sonucu çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirildi. NDTV'nin haberine göre, Maluji Adası'ndan Nimati Ghat'a giden bir yolcu teknesi, Brahmaputra Nehri'nde, karşı yönden gelen bir tekneyle çarpıştı. İki teknede en az 100 yolcunun bulunduğu ifade edilerek, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

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