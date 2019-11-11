Son Dakika Haberleri: Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 12 yaralı
Son Dakika Güncel Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 12 yaralı

Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 12 yaralı

7 saat önce

Hindistan'da yolcu treni raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarptı.

Hindistan'da iki yolcu treni çarpıştı: 12 yaralı, System.String[]

Hindistan'da yolcu treni raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinin Kacheguda bölgesindeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treninin raydan çıkarak başka bir yolcu trenine çarpması sonucu 12 kişi yaralandı. Raydan çıkan trenin makinistinin çarpışma sonucu sürücü bölümünde sıkıştığı ve ağır yaralı olduğu, kurtarma çalışmalarının ise hala sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza bölgesinden görüntüler

-Trenlerin görüntüsü

-Çevredekilerin olay yerinde toplanması

-Sıkışan makinist için kurtarma çalışmaları


Haydarabad, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
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