Hindistan'da iktidar partisi BJP'de Müslüman milletvekili kalmadı - Son Dakika
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Hindistan'da iktidar partisi BJP'de Müslüman milletvekili kalmadı

07.07.2022 11:42
Hindistan'da iktidar partisi BJP'de Müslüman milletvekili kalmadı

Yaklaşık 1 miyar 400 milyonluk nüfusunun 200 milyonundan fazlasını Müslümanların oluşturduğu Hindistan'da, Azınlık İşleri Bakanı Mukhtar Abbas Naqvi'nin istifa etmesiyle iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) parlamentoda Müslüman üyesi kalmadı.

Yaklaşık 1 miyar 400 milyonluk nüfusunun 200 milyonundan fazlasını Müslümanların oluşturduğu Hindistan'da, Azınlık İşleri Bakanı Mukhtar Abbas Naqvi'nin istifa etmesiyle iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) parlamentoda Müslüman üyesi kalmadı.

Aljazeera'nin haberine göre, iktidardaki Hindu milliyetçisi BJP'nin, tarihte ilk kez Müslüman milletvekili bulunmuyor.

64 yaşındaki Abbas Naqvi, 395 milletvekili bulunan BJP'de kabinede görev yapan tek Müslüman bakandı.

Görev süresi bugün sona eren Abbas Naqvi'nin yerine, 46 yaşındaki eski aktör Smriti Irani getirildi.

Son dönemlerde yetkililerinin İslam karşıtı söylemleri ile gündeme gelen BJP'nin, Hindu-Müslüman karşıtlığı üzerinden seçim politikaları yürüttüğü biliniyor.

Aljazeera'ye değerlendirmelerde bulunan siyasi analist ve gazeteci Arati R Jerath, yürütme erkanında Müslüman bir üyenin bulunmamasını "yeni ve alışılmadık" bir durum olarak niteledi.

Jerath, "Sanırım bu, (Hindistan Başbakanı) Narendra Modi ve (İçişleri Bakanı) Amit Shah yönetiminde BJP'nin nasıl değiştiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Jerath, BJP adayı olarak seçime giren Müslüman milletvekillerine "partinin sağcı Hindu milliyetçisi seçmeninin oy vermekte tereddüt yaşayacağını" ve Müslümanların kazanma şansının düşük olmasının, partinin aday tercihlerini belirlediğini kaydetti.

Yeni Delhi Politika Araştırma Merkezi'nden Rahul Verma ise parlamentoda iktidar partisinin Müslüman milletvekilinin bulunmamasının, BJP'nin seçim beklentilerine zarar verme olasılığının düşük olduğunu savundu.

Öte yandan, BJP azınlık kanadı başkanı Jamal Siddiqui, partinin adaylarını seçerken dini tercihlerini dikkate almadığını söyledi. Siddiqui, partisinin ihtiyaca göre atama yaptığını ve bu durumun "din gözlüğü" ile değerlendirilmesinin "çok talihsiz" olacağını belirtti.

Modi'nin daha büyük bir çoğunlukla yeniden seçildiği 2019 seçimlerinde BJP 6 Müslüman aday çıkarmış ancak aday gösterildikleri bölgede hiçbiri seçilmemişti.

Manipur ve Uttarakhan eyalet seçimlerinin yanı sıra ülkenin en kalabalık eyaleti olan ve nüfusunun yüzde 19'unun Müslüman olduğu Uttar Pradeş'te de iktidar partisi bu yılın başında gerçekleştirilen meclis seçimlerinde Müslümanları aday gösterilmemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da iktidar partisi BJP'de Müslüman milletvekili kalmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da iktidar partisi BJP'de Müslüman milletvekili kalmadı - Son Dakika
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