Hindistan'da iktidar partisinden, yetkililerine "dini konularda dikkatli olma" çağrısı

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP), bazı yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanmasının ardından İslam dünyasından gelen tepkiler üzerine dini konularda dikkatli olunması yönünde çağrı yaptı.

NDTV'de yer alan habere göre, BJP, sözcülerini herhangi bir din, dini sembol veya şahsiyeti eleştirmemesi konusunda uyardı.

Parti sözcülerinin TV'de hararetli tartışmalar sırasında sınırı aşmaları yasaklanırken, programlara sadece parti tarafından belirlenen yetkili isimlerin katılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, parti sözcülerinin programlara katılmadan önce hazırlık yapmaları talimatı verildi.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Hindistan'da, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma, gelen tepkiler üzerine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." açıklamasında bulunmuştu.

İhraç edilen Jindal ise partinin verdiği kararın önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.