Hindistan'da iktidar partisinin bir üyesinin Instagram'dan haber kaldırttığı iddia edildi

Hindistan'da "The Wire" haber sitesi, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) bir üyesinin Instagram'dan haberleri kaldırtma ayrıcalığına sahip olduğunu iddia etti.

BBC'de yer alan habere göre, sitede Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın bir BJP üyesinin özel ayrıcalıklara sahip olduğunu kanıtlayan dahili e-postalara ve belgelere atıfta bulunulan 4 haberin olduğu aktarıldı.

Instagram'ın, The Wire sitesinin Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath'ın heykeline tapan bir adamı gösteren hicivli bir haberini platformun "çıplaklık ve cinsel içerikle ilgili yönergelerini ihlal ettiği" gerekçesiyle sildiği belirtildi.

Ancak Meta, iddiaları yalanlayarak internet sitesinin kanıt olarak sunduğu belgelerin "uydurma" olduğunu belirtti.

Meta'nın bilgi güvenliği sorumlusu Guy Rosen, The Wire'ın haberinde yayınlanan dahili bir e-postanın "sahte" olduğunu söyledi.

Sitede yer alan açıklamada, haberlerin, inceleme tamamlanana kadar kamuoyundan saklanacağı belirtildi.

Hindistan'da gazeteciler son yıllarda çalışmaları nedeniyle giderek daha fazla hedef alınıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler tarafından yayınlanan bu yılki Basın Özgürlüğü İndeksi'ne göre, Hindistan, 180 ülke arasında 150'inci sırada yer alıyor.

İndekste, "Hükümeti çok eleştiren Hint gazeteciler, topyekun taciz ve saldırı kampanyalarına maruz kalıyor." tespitine yer verildi.