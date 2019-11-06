Son Dakika Haberleri: Hindistan'da iktidar partisinin il başkanı: Pakistan ya da Çin, zehirli gazlarla havamızı kirletmiş...
BBC
Son Dakika Dünya Hindistan'da iktidar partisinin il başkanı: Pakistan ya da Çin, zehirli gazlarla havamızı kirletmiş...

Hindistan'da iktidar partisinin il başkanı: Pakistan ya da Çin, zehirli gazlarla havamızı kirletmiş...

7 saat önce

Bharatiya Janata Partisinin Meerut İl Başkanı Vineet Agarwal Sharda, "Bizden korkan bir komşumuzdan Hindistan'a zehirli gaz atılmış olabilir.

Hindistan'da iktidar partisinin il başkanı: Pakistan ya da Çin, zehirli gazlarla havamızı kirletmiş..., System.String[]

Hindistan'da iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) bir il başkanı, başkent Yeni Delhi'de acil durum ilan edilmesine neden olan hava kirliliği için Çin ve Pakistan'ı suçladı.

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre BJP'nin Meerut İl Başkanı Vineet Agarwal Sharda, "Pakistan ya da Çin, zehirli gazlarla havamızı kirletmiş olabilir" dedi.

Vineet Agarwal Sharda, ANI Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bizden korkan bir komşumuzdan Hindistan'a zehirli gaz atılmış olabilir. Pakistan ya da Çin bizden korkuyor. Pakistan'ın atmış olması ihtimalini incelemeliyiz" dedi.

'Pakistan bize zarar vermek için her yolu deniyor'

Sharda, Narendra Modi'nin başbakan olmasından sonra Pakistan'ın Hindistan'a zarar vermek için her yolu denediğini öne sürerek "Çünkü bize karşı hiçbir savaşta kazanamadılar" diye konuştu.

Yeni Delhi'de geçen haftadan itibaren havadaki zararlı parçacık oranının Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği sınırın en az 20 kat üstüne çıkması nedeniyle acil durum ilan edilmişti.

Kentte okullara milyonlarca maske dağıtılmış ve trafikte tek-çift plakası uygulamasına geçilmişti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi ise Pazartesi günü siyasetçilere birbirlerine suçlamaları yerine hava kirliliği sorununa kalıcı çözüm bulmaları çağrısı yapmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:25 
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