Hindistan'da iktidar partisinin yerel liderlerinden Yadav, uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Batı Bengal eyaletinde hafta başında BJP'nin yerel liderlerinden Manish Shukla da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan Yadav'ın kurtarılamadığını ifade etti.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, 46 yaşındaki Yadav'ın, Azamgarh şehrinin Haripur köyünde evine dönerken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığını kaydetti.

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