Hindistan'da iktidardaki BJP'nin yeni genel başkanı Jagat Prakash Nadda oldu - Son Dakika
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Hindistan'da iktidardaki BJP'nin yeni genel başkanı Jagat Prakash Nadda oldu

14 dakika önce

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP - Bharatiya Janata Party) genel başkanlığına Jagat Prakash Nadda getirildi.

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin yeni genel başkanı Jagat Prakash Nadda oldu, System.String[]

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP - Bharatiya Janata Party) genel başkanlığına Jagat Prakash Nadda getirildi.

NDTV kanalının haberine göre, başkent Yeni Delhi'deki BJP genel merkezinden yapılan açıklamada, genel başkanlık seçiminde tek aday olan Nadda'nın partinin yeni genel başkanı seçildiği bildirildi.

Haziranda BJP'nin eş başkanı olarak atanan Nadda'nın, adaylık sürecinin ardından resmi olarak partinin genel başkanı seçildiği kaydedildi.

Kabinede şu an İçişleri Bakanı olarak görev yapan, eski BJP Genel Başkanı Amit Shah ve partinin diğer önde gelen isimleri, Himaçal Pradeş eyaletinden 59 yaşındaki Nadda'yı tebrik etti.

Nadda, yaptığı açıklamada, "partisinin işlerini yürütmek ve ileri götürmek için kendisine inanan Başbakan Narendra Modi ve parti üyelerine" teşekkür etti.

Modi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, BJP'nin yeni lideri seçilen Nadda'yı tebrik ederek, iyi dileklerini iletti.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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