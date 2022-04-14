Hindistan'da ilaç fabrikasında çıkan yangında 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'da ilaç fabrikasında çıkan yangında 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

14.04.2022 09:01
Hindistan'da ilaç fabrikasında çıkan yangında 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangında 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangında 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Polis, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Akkireddygudem bölgesindeki bir ilaç fabrikasında kimyasal sızıntı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını belirtti.

Açıklamada, fabrikadaki yangında 6 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.

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Andhra Pradeş, India, İlaç, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da ilaç fabrikasında çıkan yangında 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika


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