Hindistan'da ilaç fabrikasının atık bölümünde büyük yangın: 4 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da ilaç fabrikasının atık bölümünde büyük yangın: 4 yaralı

Hindistan, (DHA)- Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletindeki bir ilaç fabrikasının atık bölümünde yangın çıktı. Yangında 4 işçinin yaralandığı belirtilirken, yangın sırasında patlamaların da meydana geldiği duyuruldu.

Yangın, Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam kentinin Anakapalle bölgesinin doğusundaki bir ilaç fabrikasının atık bölümünde dün gece çıktı. Yerel medya, yangında 4 işçinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken çıkış nedenini henüz bilinmediği belirtildi. Yangın sırasında atık bölümündeki bazı kimyasallar nedeniyle patlamaların da meydana geldiği kaydedildi.