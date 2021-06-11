Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor

Bu isimler, Hindistan Komünist Partisi'nin Tamil Nadu Eyaleti Bölge Sekreteri A. Mohan'ın oğulları ve torununa ait. Pazar günü yapılacak Sosyalizm'in düğünü için hazırlanan davetiyenin üzerinde orak-çekiç amblemi yer alıyor. Sosyalizm'in müstakbel eşinin adı ise büyük babasının koyduğu ve Batı Bengal'deki bir solcunun ismi olan P. Mamata Banerjee.

KÜBAİZM YOLDA

Oğullarının isimlerinin hiçbir tuhaf yanı olmadığını savunan Mohan, bazı 'yoldaşlarının' çocuklarına Moskova, Rusya, Vietnam ve Çekoslovakya gibi isimler verdiğini ifade etti. Ancak Mohan oğullarıyla, özellikle de Komünizm'le, zaman zaman okulda alay edildiğini de ekledi. Ayrıca 3 yaşındayken Komünizm'i bir hastane kabul etmek istememiş: "Komünizm isminden korkmuşlardı. Başta birçok sorunla karşılaştım, ancak zamanla işler yoluna girdi." Mohan dünyaya gelecek kız torununa da Kübaizm ismini vermeyi planladığını söyledi.