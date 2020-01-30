Hindistan'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika
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Hindistan'da ilk korona virüsü vakası

6 saat önce

Hindistan'da Çin'in Wuhan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu belirtilen bir kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Hindistan'da ilk korona virüsü vakası, System.String[]

Hindistan'da Çin'in Wuhan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu belirtilen bir kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan ve şimdiye kadar 170 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü, Hindistan'da da kaydedildi. Ülkenin Kerala eyaletindeki Çinli bir hastada korona virüs vakasının doğrulandığı açıklandı. Hindistan hükümetinin yaptığı açıklamada, hastanın Çin'deki Wuhan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve karantinaya alındığını belirtti.

Öte yandan Hindistan'ın vatandaşlarını tahliye etmek üzere Çin'in Wuhan kentine gönderileceği uçağın hazır olduğu belirtildi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, "Sadece virüs olmayan vatandaşlar alınacak ve Delhi dışındaki karantina tesisine getirilecekler" dedi.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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