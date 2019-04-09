Son Dakika Haberleri: Hindistan'da İnek Eti Sattığı İddia Edilen Müslüman'a Saldırı

Hindistan'da İnek Eti Sattığı İddia Edilen Müslüman'a Saldırı

1 saat önce

YENİ Hindistan'ın Assam eyaletinde inek eti sattığı iddia edilen bir Müslüman'ın, Hindu bir grubun saldırısına uğradığı bildirildi.

Hindistan'da İnek Eti Sattığı İddia Edilen Müslüman'a Saldırı, System.String[]
YENİ Hindistan'ın Assam eyaletinde inek eti sattığı iddia edilen bir Müslüman'ın, Hindu bir grubun saldırısına uğradığı bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Biswanath bölgesinde sığır eti sattığı ileri sürülen 68 yaşındaki Shaukat Ali, Hindu kalabalığın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, yüzleri görünmeyen saldırganların, çamurluk bir alanda dizleri üzerine çökmüş halde görülen Ali'ye, uyruğunu söylemesini istediği, Bangladeşli olup olmadığını ve neden et sattığını, et satma lisansının olup olmadığını sorduğu duyuluyor.

Diğer bir videoda ise saldırganların Ali'yi, domuz eti olduğu ileri sürülen bir parça et yemeye zorladığı görülüyor.

Biswanath polisi, hastanede tedavi altına alınan Ali'nin, saldırganlar tarafından domuz eti yemeye zorlandığına dair şikayette bulunduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da inek eti sorunu

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakan Narendra Modi, 2014'te iktidara geldiğinden bu yana birçok eyalette inek kesimine yasak getirildi.

Bu yasaklar Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açmıştı.

Ülkede, Hindu aşırılıkçılar tarafından yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlıktan kişilere yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:57 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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