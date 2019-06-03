Hindistan'da 'inek eti yiyorsunuz' diyerek oruç açan Müslümanlara saldırdılar
1 saat önce
Hindistan'da gözü dönmüş kalabalık bir grup, iftarda 'inek eti yediklerini' söyleyerek Müslüman gençlere saldırdı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:14 Kaynak: DHA
'da gözü dönmüş kalabalık bir grup, iftarda 'inek eti yediklerini' söyleyerek Müslüman gençlere saldırdı.
Saldırı, Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'te meydana geldi. Bölgede inşaatta çalışan 4 genç, iftar saatinde yere serdikleri sofrada oruçlarını açtıkları sırada yanlarına gelen kalabalık bir saldırgan grubu, Müslüman gençlere inek eti yedikleri gerekçesi ile saldırdı.
MÜSLÜMAN GENÇLER 'SOFRADA ET YOK' DEDİ AMA SALDIRI SÜRDÜ
Müslüman gençler, yemeklerinde et olmadığını söylemelerine rağmen, saldırganlar gençleri darp etmeyi sürdürdü. Gençleri tekmeleyen ve kemerlerle döven saldırganlar ardından polis gelmeden bölgeden kaçtı.
Saldırı anları ise yine saldırganlar tarafından kaydedildi.
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