Son Dakika Haberleri: Hindistan'da inek kestiği iddia edilen kişi linç edildi
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da inek kestiği iddia edilen kişi linç edildi

24 dakika önce

Hindistan'ın Jarkand eyaletine bağlı Khunti ilçesinde inek kestikleri iddiasıyla bir çete tarafından saldırıya uğrayan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hindistan'da inek kestiği iddia edilen kişi linç edildi, System.String[]

Hindistan'ın Jarkand eyaletine bağlı Khunti ilçesinde inek kestikleri iddiasıyla bir çete tarafından saldırıya uğrayan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Khunti polisi yaptığı açıklamada, Jarkand'ın Khunti ilçesinde inek kestiği iddia edilen üç kişinin saldırıya uğradığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini, ikisinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine polisin intikal etmesinin ardından saldırıya uğrayan üç kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak yaralılardan birinin kurtarılamadığı kaydedildi.

Polis, saldırıyla ilişkili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hindistan, Times, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araştırma: Seks bağımlılığı 'uydurma değil, gerçek bir hastalık'
Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 15:55:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da inek kestiği iddia edilen kişi linç edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]