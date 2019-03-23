Son Dakika Haberleri: Hindistan'da İnşaat Halindeki Binanın Çökmesi

Hindistan'da İnşaat Halindeki Binanın Çökmesi

14 dakika önce

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, salı günü çöken inşaat halindeki 4 katlı binanın enkazından çıkarılanların sayısı 17'ye yükseldi.

Hindistan'da İnşaat Halindeki Binanın Çökmesi, System.String[]
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, salı günü çöken inşaat halindeki 4 katlı binanın enkazından çıkarılanların sayısı 17'ye yükseldi.


Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer Dharwad bölgesinde 19 Mart'ta çöken binanın enkazından 6 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, 60 saatin ardından dün 3 kişinin daha enkaz altından kurtarıldığını, halen enkaz altında olduğu sanılan 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ulusal ve eyalet afet müdahale ekipleri ile itfaiye ve acil durum ekiplerinden yaklaşık 400 personelin katıldığı arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında şimdiye kadar 54 kişinin göçük altından kurtarıldığı kaydedildi.

İnşaat halindeki çöken binanın 4 sahibi polise teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Times, Hindistan, Güncel
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