Hindistan'da inşaat halindeki üst geçit çöktü: 3 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da inşaat halindeki üst geçit çöktü: 3 yaralı

Hindistan'da inşaat halindeki bir üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da inşaat halindeki bir üst geçidin çökmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hindistan'ın Haryana eyaletindeki Daulatabad kentinde yerel saatle 07.30'da bir otoyolda inşaat halindeki üst geçidin bir kısmı çöktü. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan 3 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Olayın ardından otoyol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Üst geçidin neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor. -İHA-

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