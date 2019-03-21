Son Dakika Haberleri: Hindistan'da İnşaat Halindeyken Çöken Bina

Hindistan'da İnşaat Halindeyken Çöken Bina

39 dakika önce

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Hindistan'da İnşaat Halindeyken Çöken Bina, System.String[]
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Dharwad bölgesinde iki gün önce çöken binanın enkazından 9 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

En az 15 kişinin halen enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü aktaran yetkililer, şimdiye kadar 53 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
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