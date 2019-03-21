Hindistan'da İnşaat Halindeyken Çöken Bina

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Dharwad bölgesinde iki gün önce çöken binanın enkazından 9 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.



En az 15 kişinin halen enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü aktaran yetkililer, şimdiye kadar 53 kişinin kurtarıldığını belirtti.



Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trabzonspor, Ünal Karaman ile İstikrar Yakaladı

İlk Kez Hintli Bir Hava Yolu Şirketi İstanbul Uçuşlarına Başladı

Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı

AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi