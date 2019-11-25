Son Dakika Haberleri: Hindistan'da iPhone üretimine başlandı
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Hindistan'da iPhone üretimine başlandı

6 saat önce

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Hindistan'daki ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını duyurdu.

Hindistan'da iPhone üretimine başlandı, System.String[]

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Hindistan'daki ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını duyurdu.

Prasad, "Bugün güzel bir gün" diyerek, elinde tuttuğu iPhone'un üzerinde yazan, "Hindistan'da üretilmiştir" yazısını okudu.ABD'li teknoloji firması Apple devam eden Çin-ABD ticaret savaşlarının ortasında iPhone XR üretimini Çin'den Hindistan'a taşımaya karar vermişti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ravi Shankar, Hindistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
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