Hindistan'da iPhone üretimine başlandı
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Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Hindistan'daki ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:59 Kaynak: DHA
Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Hindistan'daki ilk iPhone'ların üretiminin yapıldığını duyurdu.
Prasad, "Bugün güzel bir gün" diyerek, elinde tuttuğu iPhone'un üzerinde yazan, "Hindistan'da üretilmiştir" yazısını okudu.ABD'li teknoloji firması Apple devam eden Çin-ABD ticaret savaşlarının ortasında iPhone XR üretimini Çin'den Hindistan'a taşımaya karar vermişti.
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