Hindistan'da iş adamı 271 çifti tek törende evlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da iş adamı 271 çifti tek törende evlendirdi - Son Dakika Dünya

Hindistan'da iş adamı 271 çifti tek törende evlendirdi

6 saat önce

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Hindistan'da iş adamı 271 çifti tek törende evlendirdi, System.String[]

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Hindistan, – Hindistan'da geleneksel hale gelen babasız kızların evlendirilmesi töreni kapsamında 271 gelin evlendirildi. Toplu düğün törenini her yıl elmas milyarderi iş adamı Mahesh Savani düzenliyor.

Hindistan'nın Surat kentinde 2010 yılından bu yana her yıl 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen toplu düğün töreninde babası olmayan kızlar evlendiriliyor. Hayırsever iş adamı Mahesh Savani'nin düzenlediği toplu düğün töreninde bu yıl 271 gelin evlendirildi. Hindistan'da düğün törenlerinin pahalı olması ve gelinin babasının da töreni finanse etmesi zorunluluğundan dolayı eğer bir genç kızın babası yoksa, evlenme şansı neredeyse hiç olmuyor. Bu sebeple milyarder iş adamı sosyal sorumluluk kapsamında 2010 yılından bu yana düzenlediği toplu düğün törenlerinde yüzlerce babasız genç kızı evlendiriyor.


Hindistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:04 Kaynak: DHA
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