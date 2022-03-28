Hindistan'da işçiler iki günlük greve gitti - Son Dakika
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Hindistan'da işçiler iki günlük greve gitti

28.03.2022 12:26
Hindistan'da işçiler iki günlük greve gitti

Hindistan'da milyonlarca işçi, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek amacıyla iki günlük greve gitti.

Hindistan'da milyonlarca işçi, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek amacıyla iki günlük greve gitti.

Ülke basınındaki haberlere göre, sendikalar, işçiler ve çiftçilerin haklarının iyileştirilmesi, asgari ücrette artış ve kamu bankalarının özelleştirilmesinin durdurulması talebiyle iki günlük greve gittiklerini duyurdu.

Ülkenin en büyük sendikalarından Hindistan Sendikalar Kongresi, Yeni Delhi, Mumbai ve diğer büyük kentlerde yapılacak greve 200 milyondan fazla işçinin katılmasını beklediklerini açıkladı.

Grev nedeniyle birçok eyalette bankacılık, ulaşım ve elektrikle ilgili temel hizmetlerde aksamaların yaşanması bekleniyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti, bazı devlet bankalarının özelleştirilmesinin bankacılık sektörünün yararına olduğunu ifade ediyor.

Çiftçiler, geçen yıl, tartışmalı tarım yasalarının tamamen yürürlükten kaldırılması talebiyle protesto eylemleri düzenlemişti.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

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Kaynak: AA

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