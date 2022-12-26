İş vaadiyle dolandırılan 28 kişiye verilen görev duyanları şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

İş vaadiyle dolandırılan 28 kişiye verilen görev duyanları şaşırttı

26.12.2022 16:22

Hindistan Yeni Delhi'de işe alınacakları vaadiyle dolandırılan 28 kişiden 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymaları istendi. Trenlerin saymakla bitmemesinin ardından dolandırıldıklarını anlayanlar şikayette bulundu.

Hindistan'da Yeni Delhi Tren İstasyonu'nda işe alınacakları vaadiyle dolandırılan 28 kişiden 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymaları istendi. NDTV'nin haberine göre, Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndaki bazı pozisyonlara getirilecekleri vaadiyle kandırılan Tamil Nadu eyaletinden 28 kişi, dolandırıcılara 2 bin 400 dolar kaptırdı.
Olay, dolandırıcılar ile iş arayanlar arasında iletişimi sağlayan Subbuswamy isimli eski ordu görevlisinin polise şikayette bulunması üzerine aydınlandı.

KENDİSİNİ "HÜKÜMET GÖREVLİSİ" OLARAK TANITTI

Subbuswamy, polise yaptığı başvuruda, kendisini "hükümet görevlisi" olarak tanıtan ve işsiz kişilere memuriyet sağlamak istediğini söyleyen Sivaraman isimli kişiye inandığını ve memleketi Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar semtinden gelen kişilere iş bulmaları için yardım ettiğini belirtti. Aracı Subbuswamy, dolandırıldığını sonradan fark ettiğini ve hemşerilerinden hiçbir zaman maddi çıkar elde etmediğini savundu.

1 AY BOYUNCA TRENLERİ SAYDILAR

Dolandırılan 28 kişinin, haziran ve temmuz aylarında, Yeni Delhi Tren İstasyonu'na giriş çıkış yapan trenleri ve makinistleri saydıkları, bunun işe alınacakları pozisyon için bir "eğitim" olduğuna inandırıldığı anlaşıldı.

Kandırılan "işçiler" yaklaşık 1 ay boyunca her gün 8 saat istasyondaki trenleri saydı. Konuya ilişkin The Indian Express gazetesine konuşan mağdurlardan biri, şunları kaydetti: "Delhi'ye eğitim için gittik, bütün yaptığımız trenleri saymaktı. Bundan şüphelendik ama aracı olan kişi komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şu an çok utanıyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
500
BERHAMPUR - Hindistan'da turistik plaja 1,5 ton domates kullanarak Noel Baba heykeli yaptılar BERHAMPUR - Hindistan'da turistik plaja 1,5 ton domates kullanarak Noel Baba heykeli yaptılar Hindistan Başbakanı Modi, Nepal Başbakanı olarak atanan Dahal'ı tebrik etti Hindistan Başbakanı Modi, Nepal Başbakanı olarak atanan Dahal'ı tebrik etti

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş vaadiyle dolandırılan 28 kişiye verilen görev duyanları şaşırttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:17 Gözler EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdede! Yılın son Kabine Toplantısı başladı
17:12 Memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar! Enflasyona göre 3 farkı hesaplama yapıldı
17:04 Galatasaray'ın yıldızından ekonomi yorumu: Hepimiz zor günlerden geçiyoruz
16:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Seçime girmeyebilir
16:33 Ayşegül Yıldız'dan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı: Babam hayatta olmasaydı Tatlıses ile olmayabilirdim
16:33 Mohamed Salah, Noel paylaşımıyla Müslüman hayranlarını kızdırdı! Birer birer takipten çıkıyorlar
16:08 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yaylım ateşi!
16:01 Korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti: Cinsel içerikli konuşma yaparken ateş ettim
15:58 İspanya'da nehre uçan yolcu otobüsünde can kaybı sayısı 6'ya çıktı
15:53 Bilecik'te hakkında kayıp ilanı verilen yaşlı kadın, apartmanın bahçesinde ölü halde bulundu! Ölüm detayı ise yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 17:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: İş vaadiyle dolandırılan 28 kişiye verilen görev duyanları şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement