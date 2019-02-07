Son Dakika Haberleri: Hindistan'da İşsizlik Protestosu

Hindistan'da İşsizlik Protestosu

19 dakika önce

YENİ Hindistan'da yüzlerce genç, artan işsizliği protesto için yürüdü.

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YENİ Hindistan'da yüzlerce genç, artan işsizliği protesto için yürüdü.

Başbakan Narendra Modi hükümetinin artan işsizliğe önlem almasını talep eden yüzlerce genç, başkent Yeni Delhi'de gösteri düzenledi.

Göstericiler, Kızıl Kale'den parlamento binası yakınına kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlardan Amlokant Mako, Modi'nin yılda 20 milyon yeni iş sözü verdiğini fakat yerine getirmediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel
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