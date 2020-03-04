Hindistan'da İtalyan turistler karantina altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da İtalyan turistler karantina altında - Son Dakika

Hindistan'da İtalyan turistler karantina altında

6 saat önce

Hindistan'da 17 İtalyan turist korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bir grup İtalyan vatandaşı karantina altına alındı.

Hindistan'da İtalyan turistler karantina altında, System.String[]

Hindistan'da 17 İtalyan turist korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bir grup İtalyan vatandaşı karantina altına alındı.

Çin'den yayılan korona virüsü dünya genelinde endişe ve paniğe neden olmaya devam ediyor. Korona virüsünün vak'alarının sayısı her geçen gün artarken, 17 İtalyan vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir grup turist Hindistan'da karantina altına alındı. Geçen ay ülkeye gelen 23 turistten 2 kişide korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından 21 kişi de Yeni Delhi'deki özel bir tesiste karantina altına alındı. İsmini açıklamayan Hindistanlı bir yetkili, "21 turistten 15'ine yapılan korona testi pozitif çıktı" dedi.

Hindistan, ülkede korona vak'alarının görülmesinin ardından önlemleri arttırarak İtalya, İran, Güney Kore ve Japonya'dan gelişleri kısıtlama kararı aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin açılamasında "Panik yok. Kendimizi korumak için birlikte çalışmalı ve önlemler almalıyız" dedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün korona virüsünden 38 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki can kaybı sayısının ise 2 bin 983'e yükseldiğini duyurdu.

(İHA)

Hindistan, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar: Elektrik faturasındaki kayıp-kaçak bedelleri iade edilemez
İcradan ucuza araç nasıl alınıyor? Konunun uzmanı merak edilenleri tek tek cevapladı Samsunlu balıkçılar, hava sıcaklıkları nedeniyle balık bollaşınca "Ne alırsan 10 lira" kampanyası başlattı BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:56:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da İtalyan turistler karantina altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]