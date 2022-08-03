Hindistan hükümeti, "net sıfır" karbon emisyonu hedefine yönelik iklim planını onayladı

Hindistan'da kabine, 2070 yılına kadar "net sıfır" karbon emisyonunu gerçekleştirmeye yönelik yeni iklim planını onayladı.

Hindistan hükümeti, 2021'de İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) ilan ettiği karbon emisyonunu azaltmaya ilişkin hedeflerine yönelik eylem planını hayata geçirdi.

Kabinenin onayladığı iklim planı kapsamında Hindistan karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 45 azaltmayı ve 2070'e kadar da "net sıfır" karbon hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Net sıfır emisyon, insan faaliyeti nedeniyle atmosfere salınan karbondioksit, metan, azot gibi gazların miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla dengelenmesi ve karbonun nötr olması anlamına geliyor.

"Net sıfır emisyon" kavramı ilk olarak 2015'te imzalanan Paris Anlaşması'nda kullanılırken, bu kapsamda küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için verilen taahhütler kapsamında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen ülke sayısı giderek artış gösterdi.